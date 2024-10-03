بايدن عن موعد وطبيعة الرد الإسرائيلي على إيران

استبعد الرئيس الأميركي جو بايدن أن تشن تل أبيب اليوم الخميس هجوما على إيران ردا على الصواريخ الإيرانية التي استهدفت إسرائيل أول أمس الثلاثاء.



وصرح بايدن للصحفيين في البيت الأبيض "نحن ننصح إسرائيل بألا تشن هجومها"، مؤكدا أن شيئا من هذا لن يحدث اليوم الخميس، وأشارعن حصول نقاشات بشأن ضربات إسرائيلية محتملة ضد منشآت نفطية إيرانية.



وردا على سؤال "هل توافق على توجيه إسرائيل ضربات على منشآت نفطية إيرانية"؟ أجاب الرئيس الأميركي "نجري نقاشات بهذا الشأن، أعتقد أنه سيكون.."، دون أن ينهي جملته.



وكان قد أكد الأخير أنه لا يؤيد شن هجوم على منشآت نووية إيرانية في أعقاب الضربات على إسرائيل، وفي حين قال البيت الأبيض إن مجموعة السبع تبحث فرض عقوبات على طهران دعت المجموعة إلى خفض التوتر في الشرق الأوسط.



وصرح بايدن للصحفيين "سنناقش مع الإسرائيليين ما سيفعلونه، لكننا جميعا (دول مجموعة السبع) نتفق على أن لديها الحق في الرد، ولكن يجب أن يكون متناسبا".



وإثر الضربة حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أنه "إذا ارتكب الصهاينة أي أخطاء فسيتلقون ردا أقوى وأكثر تدميرا".



كما كشف رئيس الأركان الإيراني الجنرال محمد باقري عن أن الضربة استهدفت 3 قواعد جوية رئيسية ومقرا للموساد.



ومن الجانب الإسرائيلي، أكد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بلاده سترد على الصواريخ الإيرانية "بشكل محسوب، لأننا لا نريد حربا شاملة مع إيران".