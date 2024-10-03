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عربي و دولي
الخارجية الأميركية: نراقب مدى العملية الإسرائيلية ومدى محدوديتها ونعي أيضاً أن الأمور قد تخرج عن السيطرة
2024-10-03 | 14:00
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الخارجية الأميركية: نراقب مدى العملية الإسرائيلية ومدى محدوديتها ونعي أيضاً أن الأمور قد تخرج عن السيطرة
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