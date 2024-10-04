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عربي و دولي

رداً على قرار "اسرائيل".. مجلس الأمن يؤكد دعمه الكامل لغوتيريش

2024-10-04 | 00:07
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رداً على قرار &quot;اسرائيل&quot;.. مجلس الأمن يؤكد دعمه الكامل لغوتيريش
رداً على قرار "اسرائيل".. مجلس الأمن يؤكد دعمه الكامل لغوتيريش

أكّد مجلس الأمن الدولي مساء امس دعمه "الكامل" للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعدما اعتبره كيان الاحتلال "شخصا غير مرغوب فيه" لأنه لم يدن في الحال الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف "اسرائيل" الثلاثاء.

 وفي بيان لم يأت بتاتا على ذكر "إسرائيل"، قال أعضاء ملس الأمن ال15 إنّهم "يؤكّدون على ضرورة أن تكون لدى كل الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) علاقة مثمرة وفعّالة مع الأمين العام وأن تمتنع عن أيّ إجراء من شأنه أن يقوّض عمله وعمل أجهزته".

وحذّرت الدول ال15، بما فيها الدول الخمس الدائمة العضوية وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، من أنّ "أيّ قرار لا يشمل الأمين العام للأمم المتحدة أو الأمم المتحدة يأتي بنتائج عكسية، خاصة في سياق تصاعد التوترات في الشرق الأوسط".

وصدر البيان عن الرئاسة السويسرية لمجلس الأمن باسم أعضاء المجلس أجمعين.

وكان وزير الخارجية في كيان العدو يسرائيل كاتس أعلن غوتيريش "شخصا غير مرغوب فيه"، ما يعني منعه من دخول الدولة العبرية، منتقدا عدم إدانة الأمين العام الهجوم الصاروخي الإيراني .

وقال كاتس إنّ "أيّ شخص لا يمكنه إدانة الهجوم الإيراني الشنيع على إسرائيل لا يستحق أن يُسمح بأن تطأ قدماه التراب الإسرائيلي. هذا أمين عام معاد لإسرائيل يدعم الإرهابيين والمغتصبين والقتلة".

لكنّ غوتيريش حرص خلال جلسة متوترة عقدها مجلس الأمن الأربعاء وشارك فيها سفيرا "إسرائيل" وإيران، على القول "أدين مجددا وبقوة الهجوم الصاروخي الضخم الذي شنّته إيران ".

لكنّ الأمين العام عاد وانتقد كلا الطرفين، الإسرائيلي والإيراني، مندّدا بـ"دوامة العنف المقززة" في منطقة تقف على حافة "الهاوية".

رداً على قرار "اسرائيل".. مجلس الأمن يؤكد دعمه الكامل لغوتيريش

عربي و دولي

مجلس الأمن

غوتيريش

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