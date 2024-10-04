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اعلام العدو : إطلاق أكثر من 10 صواريخ اعتراضية على صواريخ أطلقت من لبنان على شمال "إسرائيل"
2024-10-04 | 00:16
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اعلام العدو : إطلاق أكثر من 10 صواريخ اعتراضية على صواريخ أطلقت من لبنان على شمال "إسرائيل"
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