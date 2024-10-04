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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: على الجميع بالمنطقة إدراك الوضع الخطير الذي يواجهه لبنان وعواقبه على دولنا
2024-10-04 | 03:01
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: على الجميع بالمنطقة إدراك الوضع الخطير الذي يواجهه لبنان وعواقبه على دولنا
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: على الجميع بالمنطقة إدراك الوضع الخطير الذي يواجهه لبنان وعواقبه على دولنا
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