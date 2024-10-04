جيش العدو: هجوم أمس في الضاحية الجنوبية لبيروت استهدف مقر الاستخبارات الرئيسي لحزب الله

حزب الله: طائرات العدو تقوم بالإغارة على فرق الدفاع المدني التي تعمل على إزالة الركام وانتشال المصابين في الضاحية الجنوبية وقد ادت هذه الغارات إلى استشهاد أحد عناصر الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية وجرح عدد آخر منهم