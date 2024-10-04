أردوغان: لم ندخر جهداً في تخفيف حدة الصراع لكن إسرائيل ضربت بكل جهود الوساطة عرض الحائط

النائب وائل أبو فاعور: وضعنا بعض الاسس المشتركة للعمل في المرحلة المقبلة وسنتابع التشاور مع الاطراف كافة بهدف الوصول إلى بعض الخلاصات المشتركة

النائب وائل أبو فاعور: وضعنا بعض الاسس المشتركة للعمل في المرحلة المقبلة وسنتابع التشاور مع الاطراف كافة بهدف الوصول إلى بعض الخلاصات المشتركة