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المقاومة الإسلامية: اشتبك مجاهدونا مع جنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتهم التسلل باتجاه بلدة يارون
المقاومة الإسلامية: اشتبك مجاهدونا مع جنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتهم التسلل باتجاه بلدة يارون
المقاومة الإسلامية: فجّرنا ثلاث عبوات ناسفة بالقوات المتقدمة ومن ثمّ اشتبكنا معهم وأوقعناهم بين قتيل وجريح
المقاومة الإسلامية: فجّرنا ثلاث عبوات ناسفة بالقوات المتقدمة ومن ثمّ اشتبكنا معهم وأوقعناهم بين قتيل وجريح
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انذار جديد من جيش العدو لاخلاء بلدات جنوبية
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معلومات الجديد: هوكستين لم يتصل بالرئيس ميقاتي ولا صحة للانباء التي نشرها موقع اكسيوس
2024-10-04 | 12:02
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معلومات الجديد: هوكستين لم يتصل بالرئيس ميقاتي ولا صحة للانباء التي نشرها موقع اكسيوس
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معلومات الجديد: هوكستين لم يتصل بالرئيس ميقاتي ولا صحة للانباء التي نشرها موقع اكسيوس
خاص الجديد
محليات
عربي و دولي
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ميقاتي
للانباء
نشرها
اكسيوس
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