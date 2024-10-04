مباشر - انتشار مراسلينا على جبهات المراقبة ورصد للتطورات لحظة بلحظة

مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل: إخلاء المستشفى من معظم الطاقم الطبي بعد قصف نتج عنه اصابة 9 افراد من الطاقم

مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل: إخلاء المستشفى من معظم الطاقم الطبي بعد قصف نتج عنه اصابة 9 افراد من الطاقم