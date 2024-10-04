بايدن و"الرد" الإسرائيلي على إيران: لو كنت أنا لأفعل هذا الأمر!

حضّ الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إسرائيل على عدم استهداف المنشآت النفطية الإيرانية رداً على الهجوم الصاروخي الذي نفذته طهران ضدها هذا الأسبوع.



​وأكد بايدن للصحافيين: "لو كنت مكانهم، كنت سأفكر ببدائل غير ضرب حقول النفط".



تأتي هذه التصريحات بعد حديثه عن "نقاشات" بشأن إمكانية تنفيذ ضربات إسرائيلية مماثلة. وأشار بايدن إلى إمكانية "تجنّب اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط" في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على لبنان ودراستها الرد على الرد الإيراني.