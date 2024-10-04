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2024-10-04
انذار جديد من جيش العدو لاخلاء بلدات جنوبية
عربي و دولي
ترامب: على إسرائيل ضرب المنشآت النووية الإيرانية
2024-10-04 | 19:26
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ترامب: على إسرائيل ضرب المنشآت النووية الإيرانية
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