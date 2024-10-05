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2024-10-04
انذار جديد من جيش العدو لاخلاء بلدات جنوبية
عربي و دولي
وزير الخارجية الإيراني: هناك مبادرات بشأن وقف إطلاق النار وأجريت مشاورات نأمل أن تصل إلى نتيجة
2024-10-05 | 03:27
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وزير الخارجية الإيراني: هناك مبادرات بشأن وقف إطلاق النار وأجريت مشاورات نأمل أن تصل إلى نتيجة
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وزير الخارجية الإيراني: هناك مبادرات بشأن وقف إطلاق النار وأجريت مشاورات نأمل أن تصل إلى نتيجة
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وزير الخارجية الإيراني: وقف إطلاق النار في لبنان وغزة هو الملف الأهم ومشاوراتنا مع السوريين تكتسب أهمية خاصة
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