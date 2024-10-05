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فادي بودية لـ #الجديد: المقاومة تعرضت إلى ضربات موجعة جداً لكن بنيانها العسكري لن يتفكك ولن ينهار والميدان يتكلم
فادي بودية لـ #الجديد: المقاومة تعرضت إلى ضربات موجعة جداً لكن بنيانها العسكري لن يتفكك ولن ينهار والميدان يتكلم
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2024-10-04
انذار جديد من جيش العدو لاخلاء بلدات جنوبية
عربي و دولي
إذاعة جيش العدو: نتوقع تعاوناً كبيراً في الهجوم من الدول الشريكة في المنطقة
2024-10-05 | 05:38
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إذاعة جيش العدو: نتوقع تعاوناً كبيراً في الهجوم من الدول الشريكة في المنطقة
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عربي و دولي
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08:43
فادي بودية لـ #الجديد: المقاومة تعرضت إلى ضربات موجعة جداً لكن بنيانها العسكري لن يتفكك ولن ينهار والميدان يتكلم
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