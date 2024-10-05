"تايمز أوف إسرائيل" عن جيش العدو: إسقاط طائرة مسيرة إنطلقت من لبنان فوق آدميت الشمالية

فادي بودية لـ #الجديد: المقاومة تعرضت إلى ضربات موجعة جداً لكن بنيانها العسكري لن يتفكك ولن ينهار والميدان يتكلم

فادي بودية لـ #الجديد: المقاومة تعرضت إلى ضربات موجعة جداً لكن بنيانها العسكري لن يتفكك ولن ينهار والميدان يتكلم