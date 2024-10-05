دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحات لإذاعة "فرانس أنتر" السبت، إلى الكفّ عن تسليم الأسلحة للقتال في غزة.وقال: "أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى حل سياسي، والكف عن تسليم الأسلحة لخوض المعارك في غزة".كما أكد ماكرون أن فرنسا "لا تقوم بتسليم أسلحة".وكان الرئيس الفرنسي قال في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة حماس لكن الحرب في غزة طالت كثيرا".وتابع: "ليس هناك أي تبرير لمقتل آلاف من المدنيين.. وندعو لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن"ومع مرور ما يقرب من عام على بدء الحرب في قطاع غزة، طال التدمير منظومتي الصحة والتعليم، والمنازل والمنشآت، والبنية التحتية بشكل كامل.وبحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن الدمار لحق بأكثر من 70 ألفا من الوحدات السكنية في غزة، في حين وصل عدد النازحين قسرا إلى 1.9 مليون.