نتنياهو يتحدث عن الشمال والرد على إيران: غيّرنا ميزان القوى

صرح رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "تدمير حزب الله لم يكتمل بعد لكننا وجهنا له ضربات كبيرة"، مشيراً إلى أن "الحل العسكري كان ضرورياً في الشمال".



وأضاف: "وعدت بتغيير موازين القوى في الجبهة الشمالية وهذا ما نفعله الآن".



وأكد نتنياهو أن إسرائيل سترد بقوة على الهجمات الإيرانية، ومن حق إسرائيل الدفاع. معربًا عن اعتقاده أنهم "منعوا مذبحة أكبر من السابع من أكتوبر عبر سلسلة عمليات وضربات نفذناها".



كما لفت إلى أن "كل الهجمات من غزة ولبنان واليمن وسوريا والعراق تقف خلفها إيران وسنضع حداً لذلك".