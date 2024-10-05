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إعلام العدو: بعد دوي صافرات الإنذار تم رصد اطلاق 30 صاروخ من لبنان باتجاه كريات شمونة
إعلام العدو: بعد دوي صافرات الإنذار تم رصد اطلاق 30 صاروخ من لبنان باتجاه كريات شمونة
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جيش العدو الإسرائيلي يوجه إنذاراً عاجلاً لسكان الضاحية الجنوبية وبرج البراجنة تحديداً
2024-10-05 | 15:44
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جيش العدو الإسرائيلي يوجه إنذاراً عاجلاً لسكان الضاحية الجنوبية وبرج البراجنة تحديداً
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عربي و دولي
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إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها
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