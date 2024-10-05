جيش العدو الإسرائيلي يوجه إنذاراً عاجلاً لسكان الضاحية الجنوبية وبرج البراجنة تحديداً

إعلام العدو: بعد دوي صافرات الإنذار تم رصد اطلاق 30 صاروخ من لبنان باتجاه كريات شمونة

إعلام العدو: بعد دوي صافرات الإنذار تم رصد اطلاق 30 صاروخ من لبنان باتجاه كريات شمونة