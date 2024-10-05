محادثات متوترة بين وزير الخارجية الفرنسي ونظيره الاسرائيلي

أعرب رؤساء الدول والحكومات الناطقة باللغة الفرنسية في بيان التضامن الصادر في ختام أعمال القمة الفرنكوفونية، عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف في لبنان وأسفهم لخسارة أرواح بريئة، وعن تضامن مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية مع لبنان في هذه المحنة التي يمر بها، ودعوا الى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.