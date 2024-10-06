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عربي و دولي

غوتيريش: لإنهاء أعمال العنف المروعة وسفك الدماء في غزة ولبنان

2024-10-06 | 00:01
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غوتيريش: لإنهاء أعمال العنف المروعة وسفك الدماء في غزة ولبنان
غوتيريش: لإنهاء أعمال العنف المروعة وسفك الدماء في غزة ولبنان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إنهاء "أعمال العنف المروعة" و"سفك الدماء" في غزة ولبنان، وذلك قبل يومين من الذكرى السنوية الأولى لهجوم السابع من اوكتوبر.

 ويصادف غدا الذكرى السنوية الأولى للهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس، على الاحتلال الاسرائيلي .

وقال غوتيريش في بيان نشر السبت "اليوم هو فرصة للمجتمع الدولي لكي يدين مجددا بصوت عال وقوي الأعمال البغيضة لحماس، بما في ذلك احتجاز رهائن". وفي البيان نفسه، طالب غوتيريش بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط" عنهم، مطالبا حماس بـ"السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة هؤلاء الرهائن".

وشدد غوتيريش على أنه "منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، اندلعت موجة من أعمال العنف المروعة وسفك الدماء. حان وقت تحرير الرهائن (...) حان وقت إسكات الأسلحة. حان الوقت لوضع حد للمعاناة التي اجتاحت المنطقة".

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من امتداد الصراع إلى لبنان. وقال"إن الحرب التي أعقبت الهجمات الرهيبة قبل عام لا تزال تدمر أرواحا وتسبب معاناة إنسانية عميقة للفلسطينيين في غزة، واليوم للشعب اللبناني".

غوتيريش: لإنهاء أعمال العنف المروعة وسفك الدماء في غزة ولبنان

عربي و دولي

غوتيريش

لبنان

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