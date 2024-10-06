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مراسل الجديد: غارة اسرائيلية في هذه الأثناء على الضاحية الجنوبية
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واشنطن بوست عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين: الموساد خطط لعملية تفجير أجهزة النداء الخاصة بحزب الله عام 2022
2024-10-06 | 05:29
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واشنطن بوست عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين: الموساد خطط لعملية تفجير أجهزة النداء الخاصة بحزب الله عام 2022
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عربي و دولي
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واشنطن بوست عن مسؤولين إسرائيليين: أجهزة النداء التابعة لحزب الله صنعت في إسرائيل تحت إشراف الموساد
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