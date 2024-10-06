إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في جونين في الجليل الأعلى

مراسلة الجديد: فرق الإسعاف تعمل على إجلاء الجرحى والمصابين إثر الغارة الاسرائيلية على القماطية

مراسلة الجديد: فرق الإسعاف تعمل على إجلاء الجرحى والمصابين إثر الغارة الاسرائيلية على القماطية