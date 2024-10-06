غالانت لسي إن إن: جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن الرد على إيران

حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة يفتاح بصلية صاروخية

حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة يفتاح بصلية صاروخية

حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة يفتاح بصلية صاروخية

مراسلة الجديد: فرق الإسعاف تعمل على إجلاء الجرحى والمصابين إثر الغارة الاسرائيلية على القماطية