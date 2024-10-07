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جيش العدو: مقتل جندي وإصابة إثنين بجروح خطيرة في المعارك الدائرة جنوبي لبنان
2024-10-06 | 23:20
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جيش العدو: مقتل جندي وإصابة إثنين بجروح خطيرة في المعارك الدائرة جنوبي لبنان
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