غالانت يعلق على إمكانية إستهداف "نووي إيران"

إعتبر وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، أن الرد المرتقب على هجمات إيران الصاروخية "سيكون مستقلا"، فاتحا المجال أمام إمكانية ضرب أهداف نووية لطهران.

وقال غالانت لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، إن "إسرائيل تنسق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة بينما تستعد للرد على إيران"، لكنها "ستتخذ قراراتها المستقلة" حول كيفية الرد.

ورغم أن الولايات المتحدة أكدت معارضتها لتوجيه ضربة إلى المنشآت النووية الإيرانية، فإن غالانت قال إن "إسرائيل لم تستبعد أيا من خياراتها".

وأضاف غالانت الذي يلتقي نظيره الأميركي لويد أوستن الأربعاء: "كل شيء مطروح على الطاولة".

وأضاف: "تتمتع إسرائيل بالقدرة على ضرب أهداف قريبة وبعيدة. لقد أثبتنا ذلك. سنرد على الهجوم الإيراني بشكل مناسب. لن نقف مكتوفي الأيدي ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن يقف مكتوفي الأيدي".