الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
02:18
فيديو - إشتعال النيران في عدد من المركبات جراء سقوط صواريخ في الجليل الغربي
01:38
فيديو - دمار هائل جراء العدوان على المناطق السكنية في الضاحية
17:07
بالفيديو - عدسة الجديد ترصد الانفجارات التي هزت منطقة السان تيريز في الضاحية الجنوبية
15:54
بالفيديو - كاميرا الجديد توثق مشاهد الانفجارات الضخمة التي هزت منطقة السان تيريز عقب الغارات الاسرائيلية التي استهدفت المنطقة
08:56
فيديو - تدمير مسجد في بلدة يارون الحدودية
عربي و دولي
المقاومة الإسلامية: قصفنا صباح اليوم مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية
2024-10-07 | 00:26
A-
A+
المقاومة الإسلامية: قصفنا صباح اليوم مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية
مقالات ذات صلة
المقاومة الإسلامية: قصفنا مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية
المقاومة الإسلامية: قصفنا تجمعاً لقوات العدو في مستعمرة كفر جلعادي بصلية صاروخية
المقاومة الإسلامية: قصفنا تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة معلوت ترشيحا بصلية صاروخية
المقاومة الإسلامية: قصفنا صباح اليوم مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية
محليات
عربي و دولي
الإسلامية:
قصفنا
اليوم
مستعمرة
كرمئيل
بصلية
صاروخية
العودة الى الأعلى
جيش العدو: هاجمنا منصات صاروخية وأهدافاً لحماس في أنحاء قطاع غزة لإحباط تهديدات فورية
كتائب القسام: قصفنا تحشدات العدو قرب حوليت ومركز عمليات موقع كرم أبو سالم العسكري بعدد من صواريخ رجوم
اقرأ ايضا في عربي و دولي
03:02
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تجمعاً لآليات وأفراد قوات العدو الإسرائيلي خلف موقع جل العلام بصلية صاروخية
03:02
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تجمعاً لآليات وأفراد قوات العدو الإسرائيلي خلف موقع جل العلام بصلية صاروخية
02:41
إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في دوفيف بالجليل الغربي
02:41
إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في دوفيف بالجليل الغربي
02:40
حزب الله: الولايات المتحدة الأميركية ومن معها من حلفائها وأدواتها في العالم وفي المنطقة هم شركاء هذا الإحتلال في عدوانه وفي جرائمه
02:40
حزب الله: الولايات المتحدة الأميركية ومن معها من حلفائها وأدواتها في العالم وفي المنطقة هم شركاء هذا الإحتلال في عدوانه وفي جرائمه
يحدث الآن
عربي و دولي
03:02
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تجمعاً لآليات وأفراد قوات العدو الإسرائيلي خلف موقع جل العلام بصلية صاروخية
محليات
02:56
بيان عاجل من "اليونيفيل"
خاص الجديد
02:42
مراسلة الجديد: غارة معادية على بلدة قليا في البقاع الغربي وسقوط شهيدة وشهيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
01:32
حماس: جرائم الإغتيال الجبانة التي ينفذها الإحتلال ضد قادة ورموز المقاومة لن تزيدنا إلا قوة وصلابة
17:53
مراسلة الجديد: غارتان تستهدفان منطقة الحدث - سان تيريز
01:33
حماس: الحركة بذلت ولا تزال جهوداً كبيرة لوقف العدوان وإنهاء معاناة شعبنا
23:54
جنوب لبنان.. العدو يقرّ بمقتل جندي وإصابة إثنين آخرين بجروح خطيرة
23:57
جبهة العدو الداخلية: صفارات الإنذار تدوي في عشرات المواقع بالجليل الأعلى بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ
13:36
مصادرُ سياسية لـ "لجديد": تصريحات نواب حزب الله حول أولوية وقف إطلاق النار تعني استعداد الحزب لمناقشة ذلك يليه التفاوض على تلازم او فصل المسارين بين لبنان وغزة
بالفيديو
بالفيديو
15:17
حسين ايوب: مرحلة تمسك الثنائي الشيعي بسليمان فرنجية تراجعت بعد إغتـ ـيال السيد حسن
15:16
وائل ابو فاعو : وائل ابو فاعور عن مبادرة اللقاء الديمقراطي لانتخاب رئيس: على مشارف النقاش بالاسماء
13:20
مقدمة النشرة المسائية 06-10-2024
07:32
متابعة مستمرّة للعدوان على لبنان
06:57
غارة تستهدف الضاحية الجنوبية منذ قليل
05:38
الجرب على لبنان مستمرة.. مراسل الجديد ينقل آخر المستجدات الميدانية في جنوب لبنان
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
10:28
قنابل "اليورانيوم المنضب".. بيان تحذيري هام بعد العدوان على لبنان
محليات
10:28
قنابل "اليورانيوم المنضب".. بيان تحذيري هام بعد العدوان على لبنان
عربي و دولي
08:08
قرار عاجل من جيش العدو
عربي و دولي
08:08
قرار عاجل من جيش العدو
محليات
17:09
بنداء "لبيك يا نصرالله".. المقاومة الاسلامية تستهدف حيفا بصلية صاروخية
محليات
17:09
بنداء "لبيك يا نصرالله".. المقاومة الاسلامية تستهدف حيفا بصلية صاروخية
خاص الجديد
09:12
فيديو - بعد حديث الحاج حسن عن فصل الجبهات.. أمين شري يوضّح موقف المقاومة عبر الجديد
خاص الجديد
09:12
فيديو - بعد حديث الحاج حسن عن فصل الجبهات.. أمين شري يوضّح موقف المقاومة عبر الجديد
محليات
05:55
واشنطن بوست تكشف تفاصيل عملية "البيجر" : الموساد تنصت على حزب الله 9 سنوات
محليات
05:55
واشنطن بوست تكشف تفاصيل عملية "البيجر" : الموساد تنصت على حزب الله 9 سنوات
محليات
17:07
بالفيديو - عدسة الجديد ترصد الانفجارات التي هزت منطقة السان تيريز في الضاحية الجنوبية
محليات
17:07
بالفيديو - عدسة الجديد ترصد الانفجارات التي هزت منطقة السان تيريز في الضاحية الجنوبية
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024