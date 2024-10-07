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إذاعة جيش العدو: رصد إطلاق 15 صاروخاً من لبنان بإتجاه الجليل الأعلى في الدفعة الصاروخية الأخيرة
2024-10-07 | 00:36
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إذاعة جيش العدو: رصد إطلاق 15 صاروخاً من لبنان بإتجاه الجليل الأعلى في الدفعة الصاروخية الأخيرة
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