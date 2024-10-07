حماس: جرائم الإغتيال الجبانة التي ينفذها الإحتلال ضد قادة ورموز المقاومة لن تزيدنا إلا قوة وصلابة

الصفدي من السرايا: لن نكون ساحة حرب لأحد ولن نسمح لأحد بخرق أجواء الأردن حفاظاً على أمن مواطنينا

الصفدي من السرايا: لن نكون ساحة حرب لأحد ولن نسمح لأحد بخرق أجواء الأردن حفاظاً على أمن مواطنينا

الصفدي من السرايا: لن نكون ساحة حرب لأحد ولن نسمح لأحد بخرق أجواء الأردن حفاظاً على أمن مواطنينا

وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي من السرايا: الأردن مستمر بجهودها لوقف العدوان على لبنان بأسرع وقت ممكن وايصال كل المساعدات التي يحتاجها هذا البلد الشقيق