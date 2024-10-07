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وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي من السرايا: الأردن مستمر بجهودها لوقف العدوان على لبنان بأسرع وقت ممكن وايصال كل المساعدات التي يحتاجها هذا البلد الشقيق
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حماس: نؤكد للعالم أجمع أن لا مساومة على حق شعبنا المشروع في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل
2024-10-07 | 01:38
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حماس: نؤكد للعالم أجمع أن لا مساومة على حق شعبنا المشروع في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل
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مساومة
شعبنا
المشروع
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الاحتلال
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