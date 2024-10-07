هجوم إسرائيلي واسع على غزة وحماس تكثّف عملياتها

قالت وسائل إعلام العدو إن جيش الإحتلال بدأ هجوما على جميع أنحاء قطاع غزة في نفس توقيت بدء عملية طوفان الأقصى العام الماضي، وتزامن ذلك مع عمليات لحركة حماس في محاور مختلفة من القطاع.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان أنه يهاجم أهدافا ومنصات لإطلاق الصواريخ تابعة لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة.

وتحدث الجيش عن إطلاق 4 قذائف من غزة بعد دقائق فقط من بدء مراسم إحياء ذكرى "طوفان الأقصى" التي استهدفت إسرائيل في 7 تشرين الأول من العام الماضي.

وذكر الجيش في بيان "تم رصد عبور 4 قذائف من جنوب قطاع غزة، وقد اعترض سلاح الجو الإسرائيلي 3 من هذه المقذوفات وسقطت قذيفة في منطقة مفتوحة".

في المقابل، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ من غزة باتجاه "إسرائيل".