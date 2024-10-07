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الصفدي: مسؤولية التصعيد تتحملها اسرائيل بالكامل ولبنان اعلن استعداده بتطبيق القرار 1701
الصفدي: مسؤولية التصعيد تتحملها اسرائيل بالكامل ولبنان اعلن استعداده بتطبيق القرار 1701
الصفدي من السرايا: لن نكون ساحة حرب لأحد ولن نسمح لأحد بخرق أجواء الأردن حفاظاً على أمن مواطنينا
الصفدي من السرايا: لن نكون ساحة حرب لأحد ولن نسمح لأحد بخرق أجواء الأردن حفاظاً على أمن مواطنينا
وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي من السرايا: الأردن مستمر بجهودها لوقف العدوان على لبنان بأسرع وقت ممكن وايصال كل المساعدات التي يحتاجها هذا البلد الشقيق
وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي من السرايا: الأردن مستمر بجهودها لوقف العدوان على لبنان بأسرع وقت ممكن وايصال كل المساعدات التي يحتاجها هذا البلد الشقيق
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القناة 12 الإسرائيلية: الرشقة الصاروخية على تل أبيب أدت لتغيير مسار طائرة كانت تحاول الهبوط في مطار بن غوريون
2024-10-07 | 04:44
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القناة 12 الإسرائيلية: الرشقة الصاروخية على تل أبيب أدت لتغيير مسار طائرة كانت تحاول الهبوط في مطار بن غوريون
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