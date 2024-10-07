القسام: نخوض إشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة غرب معسكر جباليا ونوقع قتلى وجرحى في صفوفهم

بعد مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر 2023، يواصل جيش العدو الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح غالبية السكان.



