المقاومة الإسلامية: قصفنا مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين أن إسرائيل "ستدفع ثمن الإبادة" التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لعملية حركة حماس "طوفان الأقصى" والذي شكلت شرارة الحرب في قطاع غزة. وكتب أردوغان على منصة "إكس": "إسرائيل ستدفع عاجل أو آجلا ثمن الإبادة التي ترتكبها منذ عام والتي تواصلها".
بعد مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر 2023، يواصل جيش العدو الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح غالبية السكان.