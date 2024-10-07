عام على الطوفان.. 86% من قطاع غزة مدمر وماذا عن عدد الأسرى اليوم؟

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّت حركة حماس عملية طوفان الأقصى مما أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية. وردًّا على هجوم حماس، تعهد العدو الإسرائيلي بـ"القضاء" على الحركة، ويقول العدو إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.

2 مليون نازح

ويعيش الفلسطينيون النازحون في قطاع غزة في مخيمات مكتظة، وأفادت الأمم المتحدة بأن 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة نزحوا لمرة واحدة منذ بدء الحرب مقدرة عددهم بنحو 1.9 مليون فلسطيني من سكان القطاع البالغ عددهم قرابة 2.4 مليون نسمة تقريباً.

دمار 86% من القطاع

ولحق بقطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023 دمار هائل، وُصف من قبل الأمم المتحدة بأنه الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وطال الدمار ما نسبته 86% من مختلف القطاعات في قطاع غزة.