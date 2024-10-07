جيش العدو الإسرائيلي: قمنا بشن هجوم دقيق في ضاحية بيروت

أبو عبيدة: نقول اليوم لإخواننا المقاتلين في حزب الله إننا على ثقة من بأسكم وقوتكم لتكبيد العدو خسائر مؤلمة

أبو عبيدة: نقول اليوم لإخواننا المقاتلين في حزب الله إننا على ثقة من بأسكم وقوتكم لتكبيد العدو خسائر مؤلمة