مشعل: حماس ستنهض من جديد رغم الخسائر

وقال مشعل في لقاء صحفي: "تاريخ فلسطين عبارة عن دورات... نمر بمراحل نفقد فيها شهداء ونفقد أيضًا بعضًا من إمكاناتنا العسكرية، ولكن بعد ذلك ستنهض الروح الفلسطينية من جديد كالعنقاء".

وأضاف: "لقد فقدنا بعضًا من طاقتنا وذخائرنا وأسلحتنا، لكن حماس لا تزال تجند الشباب وتواصل إنتاج جزء كبير من ذخائرها وأسلحتها".

وأوضح مشعل، في مقابلة مع "رويترز"، أنه لا يرى أي آفاق للسلام ما دامت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الحكم.

وأشار إلى أنه "ما دام هناك "احتلال" في المنطقة، فإنها ستبقى قنبلة موقوتة".