إيران تحذّر من "المغامرة": صواريخنا تصل إلى أقصى الأهداف

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن "معركة طوفان الأقصى" أثبتت قدرة الشعب الفلسطيني على تقرير مصيره.



وأضاف أن "الإسرائيليين يعلمون أن صواريخنا يمكنها الوصول إلى كل أهدافها"، محذرًا من أن طهران لن تتردد في الرد على أي هجوم يستهدف مؤسساتها. كما حذر عراقجي إسرائيل من أي مغامرة مع إيران، مؤكدًا على دعم الحكومة الإيرانية لمحور المقاومة حتى تحقيق النصر.



تأتي هذه التصريحات في وقت يتزايد فيه التوتر، حيث أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن المسؤولين الإسرائيليين يتساءلون عن القدرة على إلحاق ضرر بمنشآت إيران النووية، مشيرة إلى أن الردود الإسرائيلية قد تستهدف قواعد عسكرية إيرانية بدلًا من المواقع النووية.