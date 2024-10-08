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عربي و دولي

فيديو - قصف كثيف على حيفا والكريات

2024-10-08 | 05:19
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فيديو - قصف كثيف على حيفا والكريات
فيديو - قصف كثيف على حيفا والكريات

إعلام العدو: قصف كثيف على حيفا والكريات

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فيديو - قصف كثيف على حيفا والكريات

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غالانت: حزب الله بات منظمة بلا قيادة
09:16

غالانت: حزب الله بات منظمة بلا قيادة

أكد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم، أن "حزب الله" بات "منظمة بلا قيادة"، و"تمت تصفية أمينها العام السيد حسن نصرالله وربما خليفته أيضاً، وهذا له تأثير كبير".

09:16

غالانت: حزب الله بات منظمة بلا قيادة

أكد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم، أن "حزب الله" بات "منظمة بلا قيادة"، و"تمت تصفية أمينها العام السيد حسن نصرالله وربما خليفته أيضاً، وهذا له تأثير كبير".

"عازمون على استكمال العمل لتدمير العدو في غزة ولبنان".. هذا ما نقله المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية!
09:13

"عازمون على استكمال العمل لتدمير العدو في غزة ولبنان".. هذا ما نقله المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية!

أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أننا "عازمون على استكمال العمل لتدمير العدو في غزة ولبنان"، لافتا الى اننا "لن نتوقف حتى نقضي على حماس ونعيد الرهائن إلى بيوتهم".

09:13

"عازمون على استكمال العمل لتدمير العدو في غزة ولبنان".. هذا ما نقله المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية!

أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أننا "عازمون على استكمال العمل لتدمير العدو في غزة ولبنان"، لافتا الى اننا "لن نتوقف حتى نقضي على حماس ونعيد الرهائن إلى بيوتهم".

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