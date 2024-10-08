فيديو - قصف كثيف على حيفا والكريات

إعلام العدو: قصف كثيف على حيفا والكريات pic.twitter.com/zS1ar0n3hp
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 8, 2024
إعلام العدو: قصف كثيف على حيفا والكريات pic.twitter.com/zS1ar0n3hp
أكد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم، أن "حزب الله" بات "منظمة بلا قيادة"، و"تمت تصفية أمينها العام السيد حسن نصرالله وربما خليفته أيضاً، وهذا له تأثير كبير".
أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أننا "عازمون على استكمال العمل لتدمير العدو في غزة ولبنان"، لافتا الى اننا "لن نتوقف حتى نقضي على حماس ونعيد الرهائن إلى بيوتهم".