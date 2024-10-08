بالفيديو - أكبر هجوم صاروخي على حيفا ومحيطها

أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أننا "عازمون على استكمال العمل لتدمير العدو في غزة ولبنان"، لافتا الى اننا "لن نتوقف حتى نقضي على حماس ونعيد الرهائن إلى بيوتهم".

