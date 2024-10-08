بالفيديو - أكبر هجوم صاروخي على حيفا ومحيطها

أكبر هجوم صاروخي على حيفا ومحيطها pic.twitter.com/vmpf2GZxNb
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 8, 2024
أكبر هجوم صاروخي على حيفا ومحيطها pic.twitter.com/vmpf2GZxNb
أكد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم، أن "حزب الله" بات "منظمة بلا قيادة"، و"تمت تصفية أمينها العام السيد حسن نصرالله وربما خليفته أيضاً، وهذا له تأثير كبير".
أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أننا "عازمون على استكمال العمل لتدمير العدو في غزة ولبنان"، لافتا الى اننا "لن نتوقف حتى نقضي على حماس ونعيد الرهائن إلى بيوتهم".