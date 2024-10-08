وزير الخارجية الايراني يتوعّد اسرائيل: أي اعتداء على أراضينا سيُواجه بردّ أقوى

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إسرائيل من شن هجوم على بلاده، وقال إن "أي اعتداء على الأراضي الإيرانية سيواجه برد أقوى من السابق".

وأشار عراقجي، في كلمته بمناسبة ذكرى مرور عام على عملية طوفان الأقصى، إلى أن "إيران ترصد وتدرس جميع الخطوات بدقة، وأن بلاده لن يتردد أو تندفع أو تتسرع في الرد، بل سيكون الرد المناسب في الوقت المناسب".



وأضاف "يعلم أعداؤنا الأهداف التي في متناول أيدينا داخل الكيان الصهيوني"، فقد أطلقت إيران الأسبوع الماضي نحو 200 صاروخ على إسرائيل، في هجوم هو الثاني المعلن لها على إسرائيل.



وجاء الرد في خطوة وصفتها إيران بأنها انتقام لاغتيال إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بيروت، ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية في طهران في تموز الماضي.



وأكد عراقجي أن "طهران ستقف بكل قوة إلى جانب المقاومة، وأنه لا ينبغي لأحد أن يشك في هذا الأمر"، مشيرا إلى أن "الضربات التي تلقتها المقاومة لن تؤثر في عزيمتها وقوتها".