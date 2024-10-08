"وزير الدفاع الاميركي غضب من غالانت عند إبلاغه باغتيال السيد نصرالله قبل دقائق من العملية".. هذا ما نقله موقع أكسيوس!

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم ان "إدارة الرئيس جو بايدن أصبحت غير واثقة مما تقوله حكومة إسرائيل عن خططها العسكرية والدبلوماسية"، مشددين على ان "إدارة بايدن لا تعارض رد إسرائيل على الهجوم الإيراني لكنها تريد أن يكون مدروساً".