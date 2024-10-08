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عربي و دولي

"وزير الدفاع الاميركي غضب من غالانت عند إبلاغه باغتيال السيد نصرالله قبل دقائق من العملية".. هذا ما نقله موقع أكسيوس!

2024-10-08 | 07:51
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&quot;وزير الدفاع الاميركي غضب من غالانت عند إبلاغه باغتيال السيد نصرالله قبل دقائق من العملية&quot;.. هذا ما نقله موقع أكسيوس!
"وزير الدفاع الاميركي غضب من غالانت عند إبلاغه باغتيال السيد نصرالله قبل دقائق من العملية".. هذا ما نقله موقع أكسيوس!

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم ان "إدارة الرئيس جو بايدن أصبحت غير واثقة مما تقوله حكومة إسرائيل عن خططها العسكرية والدبلوماسية"، مشددين على ان "إدارة بايدن لا تعارض رد إسرائيل على الهجوم الإيراني لكنها تريد أن يكون مدروساً".

وشدد مسؤول اميركي على ان "ثقتنا في الإسرائيليين منخفضة للغاية في الوقت الراهن ولسبب وجيه"، موضحاً ان "إدارة بايدن فوجئت مرات عدة بالعمليات العسكرية أو الاستخبارية الإسرائيلية".

وأضاف :"لم يتم التشاور مع واشنطن أحيانا أو تم إخطارها قبل تنفيذ العمليات بقليل".

وكشف المسؤولون الاميركيون أن "وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن غضب عندما أخبره نظيره الإسرائيلي باغتيال امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله قبل دقائق من العملية".
"وزير الدفاع الاميركي غضب من غالانت عند إبلاغه باغتيال السيد نصرالله قبل دقائق من العملية".. هذا ما نقله موقع أكسيوس!

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