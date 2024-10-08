غالانت: حزب الله بات منظمة بلا قيادة

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يحل هاشم صفي الدين، القيادي الكبير في "حزب الله"، محل نصرالله.

وقال: "عندما ينقشع الدخان عن سماء لبنان، ستُدرك إيران أنها خسرت الذخيرة الثمينة التي بنتها لسنوات".

وأكد غالانت أن "حماس تنظيم منحلّ، وحزب الله منظمة منهكة ومنكسرة بلا قدرات قيادة وسيطرة، بلا قدرات نارية كبيرة".

في سياق آخر، يُغادر وزير الحرب الإسرائيلي إلى واشنطن اليوم لعقد مباحثات مع نظيره الأميركي.

وكثّفت إسرائيل منذ 23 أيلول (سبتمبر) غاراتها خصوصاً على الضاحية الجنوبية لبيروت التي يقع مطار رفيق الحريري الدولي، والوحيد في لبنان، عند أطرافها.

وشنّت غارات في جنوب البلاد وشرقها، استهدفت إحداها منطقة المصنع الحدودية، مما أدّى الى قطع المعبر البري الرئيسي بين لبنان وسوريا.