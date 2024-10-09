إعلام العدو ينقل مطلب السنوار قبل التفاوض على صفقة الأسرى

زعم تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، أن "زعيم حركة حماس يحيى السنوار، بعث مؤخرا رسالة إلى الوسطاء القطريين تتعلق بمطلبه قبل أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة".



وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن "السنوار يسعى للحصول على ضمان بأن إسرائيل لن تحاول اغتياله خلال المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن الذين تحتجزهم حماس في القطاع".



ولم تحدد القناة الإسرائيلية مصدر هذه المعلومات، ولكنها أكدت أن السنوار يريد "حصانة" ضد أي هجوم محتمل قد يتعرض له من جانب العدو الإسرائيلي خلال المحادثات.