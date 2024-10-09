أكسيوس: نتنياهو التقى الليلة الماضية مسؤولين سياسيين وعسكريين للتوصل إلى قرار الرد الإسرائيلي على إيران

الجبهة الداخلية للعدو: إطلاق صفارات الإنذار في صفد وبلدات عدة بالجليل الأعلى

الجبهة الداخلية للعدو: إطلاق صفارات الإنذار في صفد وبلدات عدة بالجليل الأعلى