حماس وفتح تجتمعان في القاهرة لبحث الحرب في غزة

مصادر دبلوماسية للجديد: زيارة لودريان الاخيرة الى لبنان ارتكزت على عنوانين الاول انتخاب رئيس للجمهورية ليكون حاضرا في هذه المفاوضات والبحث في حل لانهاء الحرب