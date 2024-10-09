إيران ترفض الاتهامات البريطانية بشأن دعم المخططات الإرهابية
رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الاتهامات التي وجهها مسؤول أمني بريطاني ضد طهران، حيث وصفها بأنها "مكررة" ولا أساس لها. جاء ذلك بعد إعلان رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم.آي 5) كين مكالوم، عن إحباط 20 مخططًا محتملًا مدعومًا من إيران منذ يناير 2022، والتي كانت تهدف إلى إلحاق الأذى بالمواطنين في بريطانيا.
وأشار مكالوم إلى زيادة بنسبة 48% في التحقيقات المتعلقة بالتهديدات الأمنية، متهمًا كلًا من روسيا وإيران بالاستعانة بمجرمين لتنفيذ "أعمال قذرة". في المقابل، اتهم بقائي بريطانيا باستضافة جماعات تُعتبر "إرهابية"، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في سياساتها تجاه إيران ومنطقة غرب آسيا.