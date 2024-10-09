إيران ترفض الاتهامات البريطانية بشأن دعم المخططات الإرهابية

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الاتهامات التي وجهها مسؤول أمني بريطاني ضد طهران، حيث وصفها بأنها "مكررة" ولا أساس لها. جاء ذلك بعد إعلان رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم.آي 5) كين مكالوم، عن إحباط 20 مخططًا محتملًا مدعومًا من إيران منذ يناير 2022، والتي كانت تهدف إلى إلحاق الأذى بالمواطنين في بريطانيا.



