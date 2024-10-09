نتنياهو: هناك قوة واحدة فقط في العالم تحارب إيران وهي إسرائيل ولكن هذه ليست حربنا فقط بل حرب العالم الحر

الرئيس السابق للشاباك: إسرائيل ليست مؤهلة لحروب طويلة وكان ينبغي أن تنتهي هذه الحرب منذ وقت طويل و إصرار نتنياهو على البقاء في محور فيلادلفيا يهدف إلى الحفاظ على حكومته فقط