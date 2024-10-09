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الخارجية الفرنسية: مؤتمر دعم لبنان سيركز على الوضع السياسي والمساعدات الإنسانية ودعم الجيش
2024-10-09 | 10:14
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الخارجية الفرنسية: مؤتمر دعم لبنان سيركز على الوضع السياسي والمساعدات الإنسانية ودعم الجيش
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