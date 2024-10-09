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عربي و دولي
غوتيريش: أؤكد أهمية زيادة الدعم الدولي للقوات المسلحة اللبنانية ومؤسسات الأمن الحكومية من أجل إستقرار لبنان
2024-10-09 | 11:28
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غوتيريش: أؤكد أهمية زيادة الدعم الدولي للقوات المسلحة اللبنانية ومؤسسات الأمن الحكومية من أجل إستقرار لبنان
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غوتيريش: أؤكد أهمية زيادة الدعم الدولي للقوات المسلحة اللبنانية ومؤسسات الأمن الحكومية من أجل إستقرار لبنان
محليات
عربي و دولي
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إستقرار
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