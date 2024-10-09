نيويورك تايمز: بايدن تحدث ونتنياهو لأول مرة منذ شهرين اليوم في مكالمة هاتفية كان من المتوقع أن تركز على خطط إسرائيل للرد على إيران لكنها حملت أيضاً ثقل أسوأ علاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل منذ سنوات