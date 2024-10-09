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البيت الأبيض: نعمل على مدار الساعة من أجل إتاحة خيارات للأميركيين الراغبين في مغادرة لبنان
2024-10-09 | 14:23
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البيت الأبيض: نعمل على مدار الساعة من أجل إتاحة خيارات للأميركيين الراغبين في مغادرة لبنان
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